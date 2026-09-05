Presentarán un libro sobre la vida de Marcelo Berbel en la Feria del Libro de Neuquén

Marcelo Berbel, el poeta neuquino nacido en Plaza Huincul, tiene una nueva biografía publicada. Se llama “Berbel, el latido de la Patagonia” y lo escribió la periodista Cecilia Rayén Guerrero Dewey.
El libro se va a presentar por primera vez en Neuquén el miércoles 16 de septiembre, a las 20, en el Auditorio Marcelo Martín Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes. Se trata de una biografía cronicada que recientemente fue publicada por Serial Editorial Cooperativa.
“Una nueva mirada sobre Marcelo Berbel: la construcción del poeta desde la intimidad. Una forma de contarlo: cercano y vivo. Ese es el corazón de Berbel, el latido de la Patagonia”, dice la presentación pública del libro y se agrega “será un encuentro para honrar la palabra, la voz y la música de Berbel a través de una experiencia de intimidad colectiva”
La obra propone otra mirada y otra narrativa sobre uno de los compositores más prolíficos de la Patagonia y una figura central de la cultura popular argentina.