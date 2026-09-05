La costa del río Neuquén es cada vez más accesible y turística, el municipio avanza en obras

Se extenderá desde calle Aguado (cerca del puente carretero) hasta Chocón, casi en el límite con el río Limay

Quizás el sector más conocido para visitar Neuquén sea el Paseo de la Costa, que recorre el río Limay pero en los últimos meses también se avanza con el Paseo Costero sobre el impetuoso río Neuquén.

Cuando estén concluidas las obras, serán 33 kilómetros de paseos sobre los dos ríos que existen en la capital neuquina, que se pueden disfrutar todo el año.

“Esta es una obra emblemática de la ciudad que se va a estar inaugurando en el día del aniversario de la ciudad”, destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. Neuquén celebra el próximo 12 de septiembre, quedan pocos días, pero la obra ya ingresó en la etapa final para conectar el entramado sobre la margen del río Neuquén, entre las calles Chocón y Aguado.

Las cuadrillas ejecutan las tareas de señalización, demarcación vial e instalación de mobiliario urbano en un trayecto de más de 3 km. El proyecto cuenta con un presupuesto de 15.000 millones de pesos que salen íntegramente de los recursos locales.

La intervención abarca la pavimentación de la calle vehicular, la habilitación de senderos peatonales y la construcción de un mirador elevado en la proyección de la calle Figueroa. Este punto estratégico agrega un balcón natural a la infraestructura pública sobre la costa.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló los aspectos operativos de la traza. Detalló que ya se realizan los ajustes finales tanto del mirador como de lo que es la calle vehicular y que se está “terminando de hacer el concreto asfáltico en la bicisenda, la vereda de hormigón está toda lista “, explicó.

Pasqualini enfatizó la solidez financiera de la administración municipal que permite concretar estas trasformaciones. “Una obra muy importante con un presupuesto de 15.000 millones, 15.000 millones que salen del presupuesto neuquino. Ese presupuesto que tiene superávit, pero que ese superávit llega para estas obras para fortalecer una ciudad turística que ha cambiado sustancialmente todo lo que es el pernocte de fin de semana”, afirmó.

