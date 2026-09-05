Allanan por tercera vez “kioscos narcos” en Plaza Huincul, esta vez incautan 13 millones de pesos y cocaína

Secuestraron también drones, armas de fuego y cuatro vehículos, entre ellos una camioneta

La labor de la División Antinarcóticos de la policía provincial consiguió darle un golpe al narcomenudeo en la ciudad de Plaza Huincul.

La organización que opera con la venta de droga utiliza los mismos lugares que la policía identificó anteriormente. Ayer se realizaron ocho allanamientos simultáneos. Hace un mes se habían realizado diez allanamientos y luego se identificaron ocho lugares más, en total 18 viviendas. En algunas de ellas nuevamente hubo movimientos relacionados con la venta de droga, así que por tercera vez, se volvió a realizar allanamientos dentro de la misma causa.

Los procedimientos fueron muy positivos, porque se incautaron 13 millones de pesos en efectivo, unas 300 dosis de cocaína también marihuana. Había balanzas en funcionamiento, tres armas de fuego y cartuchería en general, un pistolón calibre 28, un revolver calibre 38 y un arma de fabricación casera. Llamó la atención que también tenían 4 drones.

Y se secuestraron cuatro vehículos, tres autos tipo sedan y una camioneta. Y se inició una investigación a ocho personas, cinco hombres entre los 29 y los 34 años de edad y tres mujeres entre los 29 y los 55 años.



La división de Cutral Co y Plaza Huincul contó con la colaboración de personal de la Departamento Antinarcóticos de la Confluencia (Neuquén); Div. Antinarcóticos Vaca Muerta (Añelo); Div. Antinarcóticos del Pehuén (Zapala); personal de la Dirección de Seguridad Interior de la Comarca, precisamente.