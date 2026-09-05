Si sos joven emprendedor, agendá el 26 de septiembre en el Espacio Duam

Habrá un encuentro donde se ofrecerán talleres y programas de financiamiento

El sábado 26 de septiembre en la ciudad de Neuquén se desarrollará “Núcleo. Encuentro Provincial de Juventudes emprendedoras”, una propuesta orientada a jóvenes de 18 a 35 años de todo el territorio provincial, que cuenten con un emprendimiento propio o quieran iniciar un proyecto de inversión.

La jornada incluirá:conversaciones con emprendedores neuquinos, historias testimoniales, talleres en simultáneo.

Habra formaciones sobre:

Inteligencia artificial

Fotografía de producto

Modelo de negocio

Temáticas vinculadas al emprendedurismo

Además se instalará el Punto de Oportunidades con la participación de organismos provinciales, municipales e instituciones del ecosistema productivo, y el sector Vitrina NqnJoven, con la que emprendedores podrán exponer sus productos. Para el cierre, está prevista la exposición de un emprendedor de reconocida trayectoria.

El encuentro está organizado por la subsecretaría de Juventud, perteneciente al ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se desarrollará a partir de las 9.30 en el Espacio DUAM.

“Vamos a esperar a jóvenes de toda la provincia para que tejan redes, se capaciten y puedan acceder a programas que les sirvan para iniciar o potenciar un emprendimiento, y al mismo tiempo, podamos conocer las propuestas y demandas de un ecosistema emprendedor joven que se fortalece con el acompañamiento del Gobierno Provincial”, destacó la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

“A través de nuestra dirección de Emprendedurismo seguimos trabajando en materializar las mejores oportunidades de crecimiento para que los jóvenes puedan crecer con una actividad económica propia, generen puestos de trabajo y aporten valor a las comunidades donde viven”, añadió.

La participación es gratuita, con inscripción previa en https://forms.gle/1mR95wkr3xAR2iEa9