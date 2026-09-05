Convocan a personas que quieran ser presidentes de mesa en las próximas elecciones provinciales

Este es un registro voluntario, la inscripción no implica que la persona sea designada para la tarea

La Justicia Electoral de la provincia del Neuquén invita a las y los electores a inscribirse en el Registro Voluntario de Autoridades de Mesa.

El organismo busca ampliar la cantidad de ciudadanas y ciudadanos disponibles para ser designados como presidentes o suplentes de las mesas receptoras de votos, la función que garantiza que cada elector pueda votar y que los resultados de cada mesa queden correctamente asentados.

La inscripción se realiza de manera online.

Quiénes pueden postularse

De acuerdo con el artículo 90 del Código Electoral, las autoridades de mesa deben reunir tres condiciones:

Ser electores en ejercicio.

Residir en el lugar donde se realiza la elección.

Saber leer y escribir.

Ser mayor de 18 años

Cuál es la tarea

La misión esencial de la autoridad de mesa es velar por el correcto desarrollo de la votación: abrir el acto electoral a las 8 horas, verificar la identidad de los electores en el padrón, entregar las boletas, resolver las situaciones que se presenten durante la jornada, realizar el escrutinio de la mesa al cierre y labrar las actas que luego recibe la Junta Electoral.

Cómo inscribirse

Ingresar a https://gen.jusneuquen.gov.ar/voluntarios/inscripcion Completar el formulario con los datos personales y de contacto. Antes de guardar, revisar con atención el correo electrónico y el teléfono cargados. Confirmar la inscripción. Al finalizar, el sistema envía un correo electrónico de confirmación a la dirección indicada.

Capacitación

Todas las personas designadas reciben capacitación previa, a cargo de la Justicia Electoral Provincial en modalidad presencial o virtual.

Designación y plazos

Estar inscripto en el registro no implica una designación automática: los nombramientos se realizan con una antelación no menor a treinta días de la fecha de la elección y se notifican a cada persona designada. Quienes tengan un impedimento pueden excusarse dentro de los tres días siguientes a la notificación; solo se aceptan razones de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificadas.