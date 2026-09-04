Llegan insumos a Sauzal Bonito del programa Fondo Rotatorio del gobierno provincial

El programa incluye más de 300 millones en fardos, pellet, maíz y balanceados. A Sauzal llegaron 5 millones

Los productores de Sauzal Bonito recibieron el aporte del programa Fondo Rotatorio, que implementa el gobierno provincial para prevenir la sequía. Es un sistema solidario, se entregan los insumos pero el productor los devuelve y así se benefician otros productores.

Desde el área de Producción de la comisión de fomento de Sauzal Bonito se informó que se hizo la compra de alimento balanceado por casi 5 millones de pesos.

La idea es que se utilice para fortalecer la cría de ganado aún en el contexto de la sequía. El productor utiliza el insumo, luego realiza la reposición del forraje o alimento y así se genera un círculo virtuoso.

Desde la provincia se informó que ya se había implementado este sistema en marzo, antes del invierno y por la Emergencia Hídrica, Social y Productiva, se aprobó una nueva etapa de refuerzo del programa por $400 millones.

Del presupuesto total, $305.886.340 serán destinados a forraje -fardos, pellet, maíz y balanceados-; $57.890.251 a materiales para diversificar el fondo rotatorio, como mangueras, tanques, bebederos y alambrados; y $36.223.400 a flete y distribución. En el caso de Sauzal Bonito fueron 5 millones para forraje (que incluye también balanceados).

La nueva etapa, a nivel provincial, incorpora además infraestructura e insumos destinados al uso eficiente del agua, como tanques, bebederos y mangueras de alta densidad, entendiendo que la emergencia productiva requiere atender tanto la disponibilidad de alimento como el acceso al recurso hídrico.