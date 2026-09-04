Policías de la comarca petrolera se capacitaron en el uso de armas menos letales “Byrna”

Son las denominadas armas menos letales

Comenzó una capacitación para 38 efectivos que se desempeñan en la comarca petrolera y que tiene como objetivo el uso del dispositivo Byrna. Se trata de armas menos letales.

Durante dos días, integrantes a través de la división Tiro y Defensa Policial que forman parte del Departamento de Entrenamiento Continuo y Bienestar Policial son los encargados de dictar este curso.

La actividad empezó el jueves con las primeras instrucciones sobre la operación de dispositivos menos letales Byrna. Son 38 los uniformados que concurren a la formación.

Los efectivos policiales son de diferentes reparticiones y reciben formación específica sobre la utilización y empleo de estos dispositivos.

Asimismo, durante la jornada se brindó una capacitación sobre dispositivos de baja letalidad destinada a 19 oficiales jefes pertenecientes a la misma jurisdicción.

La propuesta formativa finalizará este viernes 4 de septiembre, continuando con las actividades previstas para completar la capacitación y fortalecer los conocimientos del personal policial.

El dispositivo Byrna es un sistema de defensa personal de letalidad reducida que funciona con gas comprimido CO2 y dispara proyectiles cinéticos o químicos (como gas pimienta). Emplea proyectiles calibre .68 que pueden ser sólidos (caucho o plástico pesado para impacto cinético) o frangibles (que liberan irritantes químicos al impactar)

Tiene un alcance efectivo aproximado de entre 18 y 20 metros, dependiendo del modelo.