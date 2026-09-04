El partido de Rucci, Fuerza Neuquina y Federal, sumó 400 afiliados en Añelo

La jornada estuvo organizada por Daniela Rucci, diputada provincial

La jornada se desarrolló durante más de cinco horas en la localidad petrolera. “Marcó un nuevo avance en el crecimiento territorial del espacio político en la región de Vaca Muerta”, dijeron desde el partido.

Fuerza Neuquina y Federal llevó adelante este jueves una jornada histórica de afiliación en la ciudad de Añelo, donde más de 400 vecinos y vecinas decidieron incorporarse formalmente al espacio político.

“La actividad comenzó a las 16 h y se extendió hasta las 21:30, con una importante participación de la comunidad durante toda la jornada. Familias, trabajadores, jóvenes y vecinos de distintos sectores de la localidad se acercaron para conocer la propuesta y concretar su afiliación”, se informó.

La organización de la jornada estuvo encabezada por la diputada provincial Daniela Rucci, junto a su equipo de trabajo, integrantes de la agrupación local y delegados petroleros de Añelo, quienes trabajaron de manera coordinada durante toda la actividad para recibir y acompañar a los vecinos.

La Diputada Provincial Daniela Rucci expresó: “Agradecemos a cada vecino y vecina que decidió participar y sumarse a Fuerza Neuquina y Federal, así como a todos los compañeros, delegados y colaboradores que hicieron posible la organización de la jornada”.

Desde Fuerza Neuquina y Federal destacaron especialmente el nivel de participación alcanzado y señalaron que las más de 400 nuevas afiliaciones representan un nuevo paso en la consolidación territorial de un proyecto político que continúa creciendo desde las distintas localidades de la provincia.