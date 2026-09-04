¿Que ocurre detrás del cercamiento verde en la plaza del 25 de Mayo? Rioseco recorrió la obra

El intendente Rioseco destacó que es una obra integral y que en 45 días estará inaugurada

Se la conoce comunmente como “El Verde” pero se llama Plaza de la Salud y está ubicada en el ingreso al barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

Por los años 90, se la pensó como un lugar específicamente diseñado para la actividad física pero ello nunca se concretó y luego fue escenario de múltiples expresiones culturales, porque la comunidad se fue apropiando del espacio, que es muy grande.

Hace unos meses, comenzó una obra de reestructuración del espacio que implica una gran inversión por sus dimensiones. Se instaló un cerco verde y poco se supo de cómo iba. Ayer el intendente Ramón Rioseco estuvo en el sector y se supo que está avanzado.

La obra abarca una superficie de 13 mil metros cuadrados y ya cuenta con las veredas internas finalizadas, el playón polideportivo, el sistema de iluminación LED y el sistema de riego instalado. Actualmente, se avanza con la colocación de juegos para distintas edades y la conformación de espacios destinados a actividades físicas y sectores verdes.

Rioseco destacó: “Es una de las plazas más grandes de la ciudad. Es un barrio que siempre utilizó mucho esta plaza. Tratamos de hacer una obra integral no solamente para el deporte, sino también con actividades físicas para la tercera edad, juegos para los niños de distintas edades, espacios verdes. Estimamos que en 45 días estaremos inaugurándola”. Además, informó que “se está avanzando en la plaza del barrio Unión, que es un compromiso que también tenemos”.

Por su parte, Muñoz de la comisión vecinal expresó: “Estamos muy contentos al ver la plaza cómo está quedando. Los vecinos me enviaron fotos del sistema de iluminación, por ejemplo, cuando prendieron todas las luces y quedó hermoso. Estamos muy agradecidos con el intendente”.