Larraza presentó a Plaza Huincul en Houston: el impacto de Vaca Muerta

Además, el gobernador Rolando Figueroa habló de la nueva ronda de licitaciones exploratorias.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza junto a su colega de Neuquén, Mariano Gaido participaron de un panel en una de las actividades organizadas en la quinta edición de “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World” que se hace en Houston, Texas, Estados Unidos.

La propuesta está organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). El jefe comunal huinculense para participar una vez más de la actividad que abre una posibilidad ante el empresariado de la industria hidrocarburífera.

En este caso, Larraza pudo responder sobre el impacto territorial que tiene el desarrollo de Vaca Muerta. A la vez, las expectativas generadas ante el proyecto de gas natural licuado -GNL- y que contemplará a las áreas lindantes a Plaza Huincul y Cutral Co, entre ellas, Meseta Buena Esperanza I y II; Las Tacanas I y II; y Aguada Villanueva Norte.

Por otra parte, el gobernador Rolando Figueroa, en su participación, mencionó que el gobierno neuquino prepara la ronda N° 2 de este año de las licitaciones del Plan Exploratorio Neuquén que estará orientada a la exploración y explotación del gas de Vaa Muerta, con nuevas áreas de GyP.

Son cuatro áreas que devolverá YPF a la provincia que serán incluidas en futuras convocatorias. Se trata de las áreas Salinas del Huitrín, Loma del Molle, Cerro Las Minas y Cerro Arena, los cuatro bloques que YPF confirmó que devolverá y que quedarán disponibles para una futura licitación.

“Las vamos a incorporar en una nueva licitación, junto con otras áreas que estamos revirtiendo a empresas que no invierten, que dicen que van a invertir y no lo hacen. Así como apoyamos a las empresas que invierten, a las que no invierten les decimos: déjennos monetizar y trabajar en lo que nosotros permanentemente estamos necesitando”, dijo Figueroa.

Durante el evento, que reunió a ejecutivos de las principales compañías del sector, inversores, funcionarios y especialistas internacionales; el gobernador destacó “la paz social, la sustentabilidad social y el cuidado ambiental” y también valoró la inversión privada que permite “generar las condiciones necesarias para que las empresas desembarquen, rindan y que la actividad estimule a más actividad”.

“La llegada de nuevas empresas americanas que han participado en la licitación que realizamos y que están comprando otras compañías va a permitir el ingreso de nuevas empresas de servicios. A su vez, seguramente va a crecer la actividad de las empresas locales y se va a complementar todo este trabajo”, amplió.

Figueroa insistió en que existe una “ventana de oportunidades” para aprovechar que se traduce en una segunda ronda licitatoria. Recordó que “en octubre terminaremos las adjudicaciones de la primera ronda y, en septiembre, vamos a terminar de abrir los sobres de la inversión específica”.

Frente a este escenario, Figueroa puso el acento en la necesidad de continuar construyendo infraestructura para que el crecimiento de Vaca Muerta pueda sostenerse y ampliar su impacto económico.

“El poder construir nueva infraestructura que necesitábamos por un puerto patagónico, el tener la posibilidad de tener una sanción específica con regalía variable para la venta de GNL, para poder ser competitivos, sobre todo, en todo caso, complementario con los Estados Unidos, nos permite tener otro tipo de horizontes”, señaló.

El gobernador sostuvo que el crecimiento de la actividad asociada al shale puede convertirse ahora en un impulso para otras regiones del país. “Estamos convencidos que, a partir del oil and gas, que es una industria que arrancó rápidamente, en función del reparto que existe en un país federal, creo que va a poder complementar el arranque de otras economías que, evidentemente, en otras provincias tienen que arrancar”, recalcó.

La presentación de Figueroa contó con la moderación del presidente del IAPG, Ernesto López Anadón. El encuentro contó con la participación de representantes de YPF, Pluspetrol, Tecpetrol, Chevron y Geopark, además de analistas internacionales de S&P Global Energy.