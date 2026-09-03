GUILLERMINA CUEVAS (DE OCARE)

NECROLÓGICA QEPD



17/02/1945 03/09/2026



“Nos dejaste tu legado de amor, solidaridad y alegría. Gracias por ser la gran mamá y abuela que fuiste. Te vamos a recordar siempre como lo que fuiste una gran guerrera! Te amamos tu esposo, hijos, nietos y todos los que tuvieron el privilegio de conocerte”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 04/09/2026 a las 14:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.