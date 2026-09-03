Cutral Co: realizarán un relevamiento de salud en el barrio Monte Hermoso

Los días 7, 8 y 11 de septiembre

El operativo estará a cargo de personal del Hospital Zonal Cutral Co–Plaza Huincul y se desarrollará los días 7, 8 y 11 de septiembre. El objetivo es conocer las necesidades y la situación sanitaria de los vecinos del sector.

El hospital Zonal Cutral Co–Plaza Huincul llevará adelante un relevamiento de datos de salud en el barrio Monte Hermoso durante los días 7, 8 y 11 de septiembre.

Durante esas jornadas, personal de la institución recorrerá el sector y visitará a los vecinos y vecinas para recopilar información que permita conocer con mayor precisión la situación sanitaria de la comunidad y sus principales necesidades.

El operativo contará con la participación de agentes sanitarios, enfermeros y personal administrativo del hospital, quienes realizarán una serie de preguntas sencillas a los residentes.

Desde el hospital informaron que no será necesario presentar documentación ni entregar ningún tipo de comprobante para participar del relevamiento. La actividad estará centrada exclusivamente en la recopilación de información vinculada a la salud de la población.

Los datos obtenidos permitirán contar con un panorama más preciso de las necesidades del barrio y contribuirán a fortalecer y planificar futuras acciones de salud destinadas a la comunidad.