Plaza Huincul: abrieron las inscripciones para un curso de pastelería

El curso comenzará el 22 de septiembre

Capacitación de Plaza Huincul informó que se encuentran abiertos los cupos para una nueva capacitación en pastelería, destinada a personas interesadas en adquirir conocimientos y herramientas para desarrollar un emprendimiento y generar una alternativa de trabajo independiente.

La propuesta busca brindar a los participantes las bases de la pastelería, incorporando conocimientos que puedan ser aplicados tanto en el ámbito laboral como en proyectos de emprendimiento personal.

El curso comenzará el 22 de septiembre y se dictará los días martes y jueves, de 9:00 a 12:00 horas. Las inscripciones y el cursado se realizarán en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, Plaza Huincul.