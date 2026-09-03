Gajitos de Ternura busca incorporar personal docente en Plaza Huincul

Que cuenten con formación vinculada al ámbito educativo, infantil y de acompañamiento.

La propuesta educativa Gajitos de Ternura, con acompañamiento de la Municipalidad de Plaza Huincul, abrió una convocatoria destinada a personas interesadas en sumarse a su equipo de trabajo.

La búsqueda está dirigida a residentes de Plaza Huincul que cuenten con formación vinculada al ámbito educativo, infantil y de acompañamiento. Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico gajitosdeternura@gmail.com.

Entre los perfiles y estudios requeridos se encuentran:

Profesorado de Nivel Inicial.

Auxiliar Materno Infantil.

Acompañante Terapéutico.

Profesorado de Educación Física.

Desde la organización invitaron a quienes cumplan con alguno de estos perfiles y estén interesados en formar parte del equipo a presentar su CV para participar de la convocatoria.