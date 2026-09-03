Gajitos de Ternura busca incorporar personal docente en Plaza Huincul

La propuesta educativa Gajitos de Ternura, con acompañamiento de la Municipalidad de Plaza Huincul, abrió una convocatoria destinada a personas interesadas en sumarse a su equipo de trabajo.
La búsqueda está dirigida a residentes de Plaza Huincul que cuenten con formación vinculada al ámbito educativo, infantil y de acompañamiento. Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico gajitosdeternura@gmail.com.
Entre los perfiles y estudios requeridos se encuentran:
- Profesorado de Nivel Inicial.
- Auxiliar Materno Infantil.
- Acompañante Terapéutico.
- Profesorado de Educación Física.
Desde la organización invitaron a quienes cumplan con alguno de estos perfiles y estén interesados en formar parte del equipo a presentar su CV para participar de la convocatoria.