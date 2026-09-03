Huincul Hockey Club convoca a Asamblea General Ordinaria para renovar autoridades

Se realizará el próximo 12 de septiembre

La asociación civil Huincul Hockey Club formalizó la convocatoria a sus asociados para participar de la próxima Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026 a partir de las 09:00 horas.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela Integral N° 1, ubicada en la intersección de las calles Gregorio Álvarez y Pedro Ramos, en la localidad de Cutral Co.

Temario y orden del día La jornada institucional se desarrollará bajo un temario de cuatro puntos específicos: