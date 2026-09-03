Regularizan la energía eléctrica en barrio Norte, vecinos tienen una semana para hacer el trámite

El 10 de septiembre se dará de baja a las conexiones clandestinas

Los vecinos y vecinas de las manzanas Ta, Tb, Tc y Td de barrio Norte tienen una semana, hasta el 10 de septiembre, para regularizar su situación con la energía eléctrica.

Ese día, Copelco llevará adelante el proceso de desenergización de las conexiones eléctricas clandestinas existentes en el sector.

¿Qué deben hacer para regulizar?

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Dirección de Tierras y Catastro, informó que ya se encuentra habilitada la emisión de los Certificados de Ocupación, requisito necesario para avanzar en la regularización de las conexiones eléctricas.

Hay que hacer el trámite en la Dirección de Tierras y Catastro, ubicada en Avenida Castagnous 151 de barrio Otaño, a fin de regularizar su situación y gestionar el correspondiente Certificado de Ocupación. Con ese papel pueden ir a Copelco a realizar la conexión habilitada.

Se informó que las líneas de baja tensión ya se encuentran disponibles para que los vecinos puedan realizar sus conexiones de manera segura y conforme a la normativa vigente.