Hospital de Cutral Co y Huincul: ayudan a una paciente pediátrica con impresión 3D

Se desarrollaron varios prototipos hasta llegar a una férula flexible personalizada

La iniciativa surgió de la pediatra Cecilia Darocas, que tiene una paciente especial, la niña presenta una condición que la lleva a morderse los dedos de manera involuntaria.

En su afán de ayudarla, tuvo una idea para construir una férula para sus brazos. Entonces se comunicó con el ingeniero Lucas Chandía, quien tomó el desafío y comenzó a trabajar en el diseño de una solución especialmente pensada para ella.

Durante dos semanas de investigación y trabajo, se desarrollaron varios prototipos hasta llegar a una primera versión funcional. Luego se realizaron pruebas con la paciente para evaluar su adaptación y realizar los ajustes necesarios.

Finalmente, con el acompañamiento del área de Costurería, que realizó un acolchado especialmente diseñado para la férula, se logró la versión definitiva.

Se construyó así una férula flexible 3D personalizada. La misma fue realizada en un bioplástico semiflexible fabricado a partir de recursos vegetales renovables cómo almidón de maíz y caña de azúcar, que favorece su tolerancia y evita reacciones alérgicas.

“El resultado fue un gran éxito, mejorando la calidad de vida de la paciente”, contaron desde el hospital.