Lanzaron una búsqueda laboral en Plaza Huincul

Es para personal de maestranza.

La búsqueda laboral en Plaza Huincul, se realiza a través de la Oficina de Empleo de la subsecretaría de Capacitación.

En este caso, se continúa la articulación con empresas y organismos provinciales para acercar oportunidades de inserción laboral para vecinos y vecinas de la ciudad.

En esta oportunidad, se encuentra abierta la búsqueda de personal de maestranza

Los requisitos que se exigen son tener secundario completo; domicilio en Plaza Huincul; la recepción de CV se hará este jueves 3 de septiembre, de 8:00 a 21:00 horas. Y el viernes 4 de septiembre: de 8:00 a 12:00 horas.

Se pueden acercar a la Oficina de Empleo, situada en avenida del Libertador 517, del barrio Central.