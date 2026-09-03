Cutral Co: suspenden asesoramiento jurídico gratuito en Derecho de Familia

El servicio funcionará los lunes, miércoles y viernes

La sede vecinal del barrio Parque Este había anunciado un espacio de asesoramiento jurídico gratuito en Derecho de Familia, destinado a vecinos que necesiten realizar consultas, conocer sus derechos y recibir orientación ante distintas situaciones legales.

La atención iba a estar a cargo de la doctora Camila A. Candia pero la profesional anunció que se suspende y que no se realizará como estaba previsto

La propuesta buscaba brindar una primera orientación sobre cuestiones vinculadas al Derecho de Familia y facilitar el acceso de los vecinos a información sobre sus derechos y las alternativas disponibles frente a distintas situaciones.