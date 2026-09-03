Hantavirus en Aluminé: confirman el segundo caso que es contacto estrecho del joven que falleció

El paciente comenzó a mostrar síntomas y está internado pero estable

El Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén confirmó anoche un nuevo caso positivo de hantavirus correspondiente a un contacto estrecho del joven de 26 años residente de la Región del Pehuén que falleció semanas atrás.

Tras el análisis de muestras de sangre realizado por el Laboratorio Central, se ratificó el diagnóstico y se estableció que se trata de un caso de transmisión interhumana, que se da únicamente en el virus conocido como Andes porque en general es una zoonosis, una enfermedad que se transmite de un animal, en este caso el roedor colilargo hacia los humanos. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave.

El nuevo paciente comenzó a manifestar síntomas tempranos durante el período de seguimiento epidemiológico preventivo. Se encuentra internado en el Hospital de Zapala, su estado clínico actual es estable y cuenta con permanente asistencia y monitoreo por parte del equipo médico.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen: fiebre superior a 38 °C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin compromiso de las vías respiratorias superiores.

Acciones y protocolo

Desde el inicio de la contingencia, la dirección provincial de Epidemiología desplegó un operativo de rastreo, identificación y seguimiento pasivo y activo de todos los contactos estrechos del primer caso.

Ante la aparición de síntomas en esta persona se activó de inmediato el protocolo de toma de muestras e internación, garantizando las medidas de bioseguridad necesarias. El equipo de salud mantiene el aislamiento domiciliario estricto de los demás contactos identificados para evitar nuevos contagios y continuar con la vigilancia epidemiológica continua.