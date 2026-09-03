Zoonosis de Plaza Huincul retomará la atención veterinaria en los barrios durante septiembre

Te dejamos en cuales barrios los podes encontrar

La Dirección de Zoonosis de Plaza Huincul, bajo la conducción del médico veterinario Nicolás Churrarín, reiniciará en el mes de septiembre su recorrido de campañas veterinarias por los diferentes barrios de la ciudad. Este programa, que se ejecuta dos veces al año, ofrece cirugías de castración para caninos y felinos, colocación de vacunas antirrábicas y desparasitación externa e interna.

Cronograma y sedes de atención El cronograma de actividades en el territorio para este mes se estructuró bajo las siguientes fechas:

Semana del 14 de septiembre: Atención en el barrio Norte.

Semanas posteriores: Continuación de la campaña en el barrio Centenario.

Las prestaciones se realizarán directamente en las sedes comunitarias de cada uno de los sectores indicados. Los vecinos también podrán acercarse a estos espacios con el fin de retirar pastillas antiparasitarias para sus animales.

El director del área aclaró que el servicio no realiza cirugías de castración a perros de razas braquicéfalas, tales como bóxer o bulldog. Churrarín explicó que estos animales presentan dificultades respiratorias y requieren anestesia inhalatoria de mayor complejidad, recurso con el que el área no cuenta actualmente, operando únicamente con anestesia fija (TIVA).

En la sede de la dirección se mantiene la atención al público de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00. Las cirugías para felinos se concentran los días lunes, miércoles y viernes. Para coordinar los turnos, los interesados deben comunicarse al número telefónico provisto en las redes sociales de la dirección o presentarse en la oficina.

Zoonosis registra un total aproximado de 3.800 animales operados, 5.000 dosis de vacunas antirrábicas aplicadas y 8.000 tratamientos antiparasitarios entregados en toda la localidad. El funcionario señaló que, a diferencia del inicio de la gestión cuando se promediaban entre 120 y 130 cirugías semanales por barrio, la demanda presencial se ha estabilizado debido al impacto de las castraciones acumuladas durante los últimos dos años.