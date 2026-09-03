El Museo Carmen Funes registra un incremento de visitas escolares y avanza en la remodelación de su sector histórico

Reciben escuelas de distintos puntos de la provincia y tambien de otros puntos del país

El Museo Carmen Funes, ubicado en la ciudad de Plaza Huincul, mantiene activa su agenda de actividades adaptada al calendario anual de visitas. En esta etapa del año, tras el descenso del turismo general que registra picos en las temporadas de verano, Semana Santa y carnaval, el establecimiento experimenta un crecimiento en la recepción de delegaciones escolares provenientes de localidades como Chos Malal, San Martín de los Andes y General Roca.

Para las instituciones educativas interesadas en asistir, la administración del museo requiere la solicitud de turnos previos a través de su teléfono fijo, el número de contacto corporativo o su cuenta de Instagram, con el fin de evitar la superposición de grupos numerosos. Todas las delegaciones escolares realizan el recorrido con el acompañamiento de personal de guía de la institución.

Actualmente, el sector de exhibición histórica del edificio se encuentra cerrado al público por tareas de refacción. El proyecto contempla una reorganización de la muestra para ofrecer un orden cronológico que abarcará desde la llegada de los primeros pobladores hasta la institucionalización de Plaza Huincul. La dirección prevé concretar la inauguración de estas reformas para el aniversario del museo, programado para el próximo 1 de noviembre, dependiendo del avance en el diseño y colocación de la cartelería gráfica.

El área dedicada a la exhibición de restos fósiles de dinosaurios y otras especies de la colección permanece abierta y disponible para los visitantes. Dicho sector dispone de códigos QR que habilitan el uso de audioguías en español, inglés y alemán para quienes opten por realizar recorridos autoguiados.

El museo abre al público de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 19:00, mientras que los sábados, domingos y feriados funciona de 10:00 a 18:00. Asimismo, los días miércoles el acceso al establecimiento es de carácter gratuito para todas las personas que acrediten residencia en la localidad de Plaza Huincul.