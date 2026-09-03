El Sargento Ayudante Gustavo Castillo cumplió su último día de servicio en Cutral Co

Cumplió su último día de servicio activo en la División Unidad de Detención N.º 21

ras varios años de trayectoria en la Policía del Neuquén, el efectivo finalizó su etapa de servicio activo en la División Unidad de Detención N.º 21.

El Sargento Ayudante Gustavo Alejandro Castillo cumplió su último día de servicio activo en la División Unidad de Detención N.º 21 de Cutral Co, marcando el cierre de una etapa de su trayectoria dentro de la Policía del Neuquén.

En esta jornada especial, la Institución destacó el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio demostrados por Castillo durante sus años de desempeño en la función policial.

Con la finalización de su servicio activo, Castillo inicia una nueva etapa de vida, luego de cumplir con su labor dentro de la institución policial.