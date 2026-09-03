Avanza la obra de la Plaza de la Salud en Cutral Co

El proyecto contempla la puesta en valor de una superficie de aproximadamente 13 mil metros cuadrados

La obra de la Plaza de la Salud, un amplio espacio recreativo y deportivo ubicado en el sector conocido por los vecinos como “El Verde”, continúa avanzando en la ciudad de Cutral Co. El intendente Ramón Rioseco recorrió este jueves los trabajos para conocer el estado de ejecución del proyecto.

Durante la recorrida, Rioseco estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, ingeniero Henry Torrico; la presidenta del barrio, Miryam Muñoz; y la concejal Jesica Rioseco.

El proyecto contempla la puesta en valor de una superficie de aproximadamente 13 mil metros cuadrados, con infraestructura destinada tanto a actividades deportivas y recreativas como al esparcimiento de vecinos de distintas edades.

De acuerdo con lo informado, ya fueron finalizadas las veredas internas, el playón polideportivo, el sistema de iluminación LED y la instalación del sistema de riego. En esta etapa, los trabajos se concentran en la colocación de juegos infantiles y en la conformación de sectores destinados a actividades físicas y espacios verdes.

Durante la visita, el intendente destacó la magnitud del proyecto y señaló que se busca generar un espacio integral para el barrio. En ese sentido, explicó que la plaza contará con sectores deportivos, áreas para la actividad física de adultos mayores, juegos para niños de diferentes edades y espacios verdes.

Rioseco estimó que, de mantenerse el ritmo de los trabajos, la inauguración podría concretarse en aproximadamente 45 días.

Asimismo, el jefe comunal informó que también se encuentran en marcha los trabajos correspondientes a la plaza del barrio Unión, otra de las obras previstas dentro de los compromisos asumidos por el municipio.

Por su parte, la presidenta del barrio, Miryam Muñoz, manifestó su satisfacción por el avance de la obra y destacó especialmente la instalación del nuevo sistema de iluminación. Según expresó, los vecinos pudieron observar el resultado durante las primeras pruebas de encendido y valoraron positivamente la transformación del espacio.