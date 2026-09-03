Bomberos de Centenario denunciaron agresiones y daños durante un incendio en Vista Alegre

De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, durante el operativo los bomberos fueron agredidos y sufrieron la rotura de equipamiento

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario presentó denuncias ante la Fiscalía y la Comisaría 49 a raíz de los incidentes registrados el pasado 1 de septiembre, mientras personal de la institución intervenía en un incendio de pastizales en una chacra ubicada en el límite entre Centenario y Vista Alegre.

De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, durante el operativo los bomberos fueron agredidos y sufrieron la rotura de equipamiento, una situación que, según señalaron, llegó a impedir el normal desarrollo de las tareas de extinción.

Uno de los elementos afectados fue un dron térmico de alta precisión, utilizado para realizar el mapeo y seguimiento del incendio. La herramienta resulta clave para obtener información sobre la evolución del fuego y colaborar en la planificación de las tareas de combate.

Ante la situación, las unidades debieron replegarse debido a la falta de condiciones de seguridad para el personal que se encontraba trabajando en el lugar. El episodio generó preocupación dentro de la institución y derivó en la presentación de las correspondientes denuncias.

Bomberos de Centenario fijaron su posición sobre Vista Alegre

En su comunicado, la Asociación recordó que presta cobertura de emergencias en Vista Alegre desde 1982 y calificó el episodio como una situación inédita en su trayectoria. Al mismo tiempo, manifestó su reconocimiento y apoyo a la formación del nuevo Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre.

La institución también remarcó que su actuación se encuentra sujeta a la normativa vigente y señaló que, mientras el nuevo cuartel se encuentra en proceso de formación, su personal no puede operar junto a civiles ni prestar equipamiento institucional, debido a cuestiones vinculadas con la responsabilidad civil, legal y el resguardo físico de terceros.

Respecto de la prestación del servicio, los Bomberos Voluntarios de Centenario indicaron que actualmente mantienen un convenio de colaboración con la Municipalidad de Vista Alegre para la atención de emergencias.

Según explicaron, cuando el municipio y la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios notifiquen oficialmente que el cuartel de Vista Alegre se encuentra 100% operativo, Centenario dejará de brindar la atención primaria en esa localidad y permanecerá a disposición como fuerza de apoyo ante eventuales requerimientos.

Desde la institución reiteraron su compromiso con la seguridad de los vecinos y reclamaron respeto y colaboración para poder continuar desarrollando su labor, mientras las denuncias por los hechos ocurridos durante el incendio quedan ahora bajo intervención de la Justicia.