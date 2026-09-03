Barrio Norte: habilitan la emisión de Certificados de Ocupación para regularizar conexiones eléctricas

Se gestiona a través de la dirección de Tierras y Catastro

Plaza Huincul informó que ya se encuentra habilitada la emisión de Certificados de Ocupación para los vecinos y vecinas de las manzanas Ta, Tb, Tc y Td del barrio Norte.

El trámite, que se gestiona a través de la dirección de Tierras y Catastro, constituye un requisito para avanzar en la regularización de las conexiones eléctricas domiciliarias del sector.

Según se informó, las líneas de baja tensión ya se encuentran disponibles, por lo que los vecinos podrán realizar las conexiones correspondientes de manera segura y conforme a la normativa vigente.

En este contexto, desde el municipio comunicaron que el próximo 10 de septiembre la Copelco realizará la desenergización de las conexiones eléctricas clandestinas existentes en las manzanas mencionadas.

Por este motivo, se solicita a los vecinos comprendidos en el sector que se acerquen a la dirección de Tierras y Catastro, ubicada en Avenida Castagnous 151, barrio Otaño, para regularizar su situación y gestionar el correspondiente Certificado de Ocupación.