Educación reintegrará descuentos erróneos a docentes neuquinos

La medida se instrumentará mediante una planilla complementaria y alcanzará principalmente a establecimientos de los Distritos I, VIII y X

El Ministerio de Educación de Neuquén y el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que el martes 8 de septiembre se realizará la devolución de descuentos salariales aplicados de manera indebida a docentes que puedan acreditar que asistieron a sus establecimientos educativos.

La medida se instrumentará mediante una planilla complementaria y alcanzará principalmente a establecimientos de los Distritos I, VIII y X, correspondientes a Neuquén capital, Plottier y Senillosa.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que la cartera educativa realizó una revisión de las situaciones detectadas y que, en los niveles Inicial y Primario, fue posible corregir algunos descuentos antes de la liquidación de haberes.

En el caso del nivel Medio, el análisis requiere mayor detalle, debido a que deben revisarse las situaciones “hora por hora y cargo por cargo”, según explicó la funcionaria.

Martínez remarcó que la devolución se realizará en aquellos casos en los que exista documentación que permita constatar la asistencia de los docentes a las escuelas el 27 de julio, fecha de regreso a clases después del receso invernal.

También se contemplarán los casos correspondientes a mesas de examen, siempre que se encuentre documentado que los docentes concurrieron a los establecimientos y participaron de esas instancias.

La ministra aclaró que no se revertirán los descuentos cuando no pueda acreditarse la asistencia o cuando se haya constatado que la escuela permaneció cerrada.

Por último, desde Educación señalaron que aquellos docentes que no sean incluidos en la liquidación complementaria podrán formalizar el reclamo y presentar la documentación respaldatoria, a fin de que se analice cada situación y, de corresponder, se efectúe una liquidación posterior.