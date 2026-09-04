Falleció la mujer de Aluminé que fue atacada con un hacha por su pareja

Está detenido Lucas Serrano, que llegó a Alumine desde el norte del país

El femicidio conmueve a la localidad de Alumine. Se confirmó que Noemí Matamala falleció luego de agonizar varios días en la ciudad de Neuquén.

En Alumine se multiplican las expresiones de tristeza por lo ocurrido. Por la agresión está detenido Lucas Daniel Serrano, un hombre que llegó a la localidad cordillerana pocos meses antes de la agresión proveniente de Chaco.

No lo sabía Noemí, pero Serrano ya tenía causas judiciales por agresión sexual y robo en su provincia. Llegó y fue bien recibido por una comunidad que vive en un entorno natural bellísimo y tiene por costumbre ser amable con los recién llegados.

No tardó Serrano en demostrar su maldad, Noemí cortó esa relación rápidamente pero fue agredida el 21 de agosto y asesinada con dos golpes con un hacha.

La comunidad de Aluminé ha exigido justicia desde entonces. Serrano está con prisión preventiva por cuatro meses y pronto el caso será elevado a juicio.