Entregaron computadoras del Plan Pehuén a escuelas de la comarca petrolera

Del acto participó la ministra Soledad Matinez y distintas autoridades

La ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Soledad Martínez, formalizó la entrega de equipos informáticos correspondientes al Plan Pehuén a la EPAS N° 12 y a diversas instituciones de la comarca petrolera.

La funcionaria señaló que esta entrega resulta significativa debido a que los equipos están siendo recibidos por las EPAs, los centros de formación profesional y los CPEM para jóvenes y adultos. Según detalló Martínez, estas modalidades e instituciones educativas nunca habían recibido equipamiento tecnológico a través de los programas nacionales anteriores.

En ese marco, destacó que este plan se constituye como el primer programa de carácter provincial diseñado para la reducción de la brecha digital en el territorio neuquino.

A nivel provincial, el programa contempla la distribución de un total aproximado de 43.000 computadoras entre los establecimientos escolares de todo el territorio.

El operativo de distribución en las escuelas se inició hace unos 15 días, luego de registrarse demoras en la salida del equipamiento desde el puerto de Buenos Aires debido a inconvenientes operativos en dicha terminal portuaria.

El traslado de la totalidad de las computadoras requiere la movilización de 70 contenedores. Tras concretar la entrega en la comarca petrolera, la planificación del ministerio continuará con la distribución en el corredor de Vaca Muerta y en las zonas centro y norte de la provincia.