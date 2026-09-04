Llegó el día: Hoy se realizará la asamblea en Petrolero Argentino

Será en la cancha de básquet desde las 20 horas

A partir de las 20 horas, en la cancha de básquet, Petrolero Argentino realizará nuevamente su asamblea para elegir autoridades.

El pasado 17 de agosto, se había realizado la asamblea en la cancha auxiliar de fútbol con Marcos Ochova como ganador. Desde Personería Jurídica volvieron a designar una fecha para la realización de la misma por algunas irregularidades detectadas.

La jornada comienza a las 20 horas en la cancha de básquet, la asamblea comenzará con la aprobación y firma del acta, luego continuará con la lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial y el ejercicio 2025.

El último punto que se tratará es la elección de nuevas autoridades para la comisión directiva del club.