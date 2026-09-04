Epas abrió un concurso externo para cubrir vacantes en una obra de Neuquén

Las inscripciones podrán realizarse del 8 al 14 de septiembre, a través de un formulario.

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se puso en marcha un concurso externo de ingreso de personal para la obra de abastecimiento de agua potable destinada a Colonia Rural Nueva Esperanza, en Neuquén.

Se indicó que las vacantes a cubrir corresponden a perfiles profesionales, técnicos, administrativos y operativos que se desempeñarán en Neuquén capital, particularmente en la zona de la meseta, uno de los sectores de mayor expansión urbana y demográfica de los últimos años.

Este crecimiento sostenido de la ciudad, producto de la instalación de nuevos barrios y del aumento constante de la población, ha incrementado de manera significativa la demanda de infraestructura y servicios esenciales, entre ellos el acceso al agua potable.

En este contexto, resulta imprescindible reforzar la dotación de personal técnico, profesional y operativo del EPAS, a fin de garantizar una respuesta ágil y sostenida a las necesidades de una comunidad en permanente expansión.

Para poder llevar adelante este concurso, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del EPAS, en abril de 2025 el organismo realizó primero el llamado a concurso interno, a fin de cubrir las necesidades de personal dentro de la administración pública.

Una vez agotada esa instancia, se dio inicio al trámite administrativo correspondiente para habilitar esta búsqueda laboral externa a la administración pública.

El concurso se desarrollará en distintas etapas: la inscripción, la revisión de requisitos y documentación, la evaluación mediante examen y entrevista, y la posterior confección del orden de mérito.

Podrán postularse quienes cumplan con los requisitos de edad, formación y demás condiciones establecidas en la normativa vigente, debiendo presentar la totalidad de la documentación requerida en un único archivo digital. Tanto la inscripción como la evaluación se realizarán conforme a las bases y condiciones generales del concurso.

Los requisitos, bases y condiciones, junto con el detalle de los perfiles y la documentación a presentar, se encuentran disponibles en la página oficial del Organismo www.epas.gov.ar