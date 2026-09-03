Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada se presentará con cielo despejado.
La temperatura máxima para hoy está estimada en 14° y la mínima a 1° Centígrados. El cielo estará despejado en el día y continuará del mismo modo por la noche.
En cuanto al viento estará del sudoeste a 42 kilómetros por hora con ráfagas de la misma intensidad en el día. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante con velocidad de 32 kilómetros y ráfagas de 42.
Para el viernes la máxima se estima en 12° Centígrados y la mínima de 2°.