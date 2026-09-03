Cutral Co: Barrio 25 de mayo quedó sin luz en la madrugada del jueves ¿qué pasó?

Fue necesario el trabajo del servicio de guardia para restablecer el servicio

Desde Copelco se informó que aproximadamente a la medianoche se produjo un corte de emergencia en el suministro eléctrico del barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

La zona afectada fue entre calle Eguinoa y JJ Valle y entre Los Copihues y Los Cipreces. El corte tuvo una duración aproximada de una hora y fue necesario para el recambio de un seccionamiento de media tensión en la subestación transformadora.

Copelco informó que, tras el corte, se coordinó el trabajo de guardia para realizar las maniobras necesarias y restablecer el servicio.