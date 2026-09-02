Figueroa: “Se han unido todos los actores y la normativa necesaria para lograr ser competitivos y eficientes”

El mandatario resaltó la importancia del RIGI como una herramienta destinada a brindar mayores niveles de competitividad

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el proceso de articulación entre el sector público, las empresas y las distintas normativas que buscan consolidar condiciones de competitividad para el desarrollo de la provincia.

El mandatario formuló estas declaraciones durante su agenda oficial en Estados Unidos, donde se encuentra para presentar las oportunidades de inversión de la provincia y avanzar en contactos con inversores y referentes del sector energético. En Washington, participó de un encuentro organizado por el Atlantic Council, centrado en las oportunidades energéticas que ofrece la Argentina.

En ese marco, el mandatario resaltó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta destinada a brindar mayores niveles de competitividad y previsibilidad a los proyectos de inversión.

Sin embargo, Figueroa remarcó que Neuquén cuenta con una característica que, según sostuvo, antecede a la implementación del régimen nacional: “La previsibilidad siempre ha estado presente” en la provincia.

El gobernador señaló que la convergencia entre los distintos actores y el marco normativo permite generar mejores condiciones para atraer inversiones y potenciar el desarrollo de actividades estratégicas.

“Se han unido todos los actores y la normativa necesaria para lograr ser competitivos y eficientes”, afirmó Figueroa, al referirse al escenario que atraviesa Neuquén y a las oportunidades que se abren para la provincia.

El mandatario viene planteando la necesidad de acompañar el crecimiento de la actividad económica con reglas claras y condiciones que permitan sostener las inversiones en el tiempo, particularmente en sectores vinculados al desarrollo energético.

En este contexto, el RIGI aparece como uno de los instrumentos que buscan fortalecer la llegada de capitales de gran escala, mientras Neuquén procura consolidar su posición como uno de los principales polos energéticos del país.