Medio Ambiente de Plaza Huincul avanza en educación escolar, la regularización del basurero y programas de reciclaje

Las novedades las cuenta el director del área.

El director de Medio Ambiente y Seguridad e Higiene de Plaza Huincul, Matías Herrera, detalló las principales acciones y programas que lleva adelante el área municipal enfocados en la educación ambiental, la reorganización del basurero local y la capacitación técnica.

El municipio implementa un programa de educación ambiental dirigido a los cuartos grados de las escuelas primarias locales, donde se dictan charlas sobre la flora nativa, la gestión de residuos y el cuidado del entorno local.

Bajo el proyecto denominado “Un tesoro en la basura”, alumnos de cuarto y sexto grado realizaron producciones y dibujos relacionados con el centro de reciclaje y el uso de los ecopuntos. Como parte de esta iniciativa, las escuelas participan de un concurso de recolección de plástico que cerrará en dos semanas. Los premios consisten en un juego completo hecho de material reciclado para el primer puesto, un banco para el segundo y una banqueta para el tercero.

Respecto a la gestión de residuos, Herrera anticipó que la próxima semana se ejecutará el paso final para una transición ordenada del basurero municipal. La actual administración ordenó el espacio de disposición, delimitándolo a una superficie de 2 hectáreas, obra que se financió enteramente con recursos propios del municipio.

Este reordenamiento técnico ya cuenta con las aprobaciones de la provincia de Neuquén y tendrá su auditoría final el próximo 14 de septiembre. Paralelamente, el área trabaja en la separación de residuos en origen a través de la herramienta de “ecopuntos” en los barrios más comprometidos.

A partir de un censo social realizado en el predio del basurero, el municipio identificó a 30 personas dedicadas a la recuperación de materiales. El informe determinó que 25 de ellas no residen en Plaza Huincul.

Con respecto a los 4 recuperadores con domicilio local acreditado, se constató que cuentan con pensiones o jubilaciones mínimas y que asisten al lugar para complementar sus ingresos. Estas personas ya reciben asistencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Para el mes de septiembre, la dirección programó una capacitación junto a técnicos de la localidad de Malargüe, Mendoza, destinada al sector productivo. El taller enseñará a construir corrales de bajo costo utilizando neumáticos en desuso desarmados y tejidos, impermeabilizados con lana de oveja o pelo de chivo.

Finalmente, desde la Dirección de Medio Ambiente recordaron a la comunidad que el basurero municipal permanece abierto para recibir residuos particulares. Se solicita a los vecinos ingresar al predio para depositarlos de manera organizada y evitar verter desechos en la periferia o en los márgenes de la ruta.