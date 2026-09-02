Plaza Huincul: abrieron los cupos para participar del Club Gamer

Orientada a jóvenes y adultos interesados en los videojuegos, la tecnología y la innovación.

Plaza Huincul informó la apertura de inscripciones para el Club Gamer, una propuesta de capacitación orientada a jóvenes y adultos interesados en los videojuegos, la tecnología y la innovación.

El espacio propone que los participantes puedan aprender, crear y desarrollar proyectos tecnológicos vinculados con distintas áreas, entre ellas el desarrollo de videojuegos, software, realidad virtual, realidad aumentada e innovación tecnológica.

La iniciativa está destinada a personas a partir de los 16 años y no requiere conocimientos previos. Desde la organización señalaron que los participantes contarán con acompañamiento para incorporarse progresivamente a estas herramientas y adquirir nuevas habilidades. Como requisito para participar de las jornadas, se solicita contar con un dispositivo electrónico.

Las actividades se realizarán todos los lunes, de 14 a 17 horas, en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida del Libertador 517, barrio Central de Plaza Huincul.