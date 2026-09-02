Presentan el cronograma oficial de actividades para la Estudiantina 2026 en Cutral Co y Plaza Huincul

Las municipalidades de Plaza Huincul y Cutral Co, en conjunto con la cooperativa Copelco, oficializaron el esquema de las competencias con puntaje para la Estudiantina 2026.
El programa se desarrollará en diversas sedes comunitarias y deportivas de ambas localidades bajo el siguiente cronograma:
- Viernes 11 (10:00 hs): Jornada de Lanzamiento y Expresión Artística en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, en Cutral Co.
- 12 y 13 (10:00 hs): Torneo de Volley Mixto en las instalaciones del Gimnasio Municipal Gral. Enrique Mosconi, en Cutral Co.
- Lunes 14 (10:00 hs): Competencia de Zona de Combate en la cancha de fútbol del Complejo Deportivo de Plaza Huincul.
- Martes 15 (10:00 hs): Certamen de preguntas y respuestas Preguntados en el Centro Cultural José Rioseco, en Cutral Co.
- 16 y 17 (10:00 hs): Partidos de Fútbol Paddle en las canchas de pádel del Complejo Deportivo de Plaza Huincul.
- Viernes 18 (19:00 hs): Entrega de Premios y Cierre del evento en la cancha de básquet del Complejo Deportivo de Plaza Huincul.