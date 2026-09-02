Incendio en el límite entre Vista Alegre y Centenario: hubo denuncias cruzadas entre bomberos

Agresiones y dificultades para abastecerse de agua.

El incendio de pastizales se registró este martes en la zona de calle 11 Bis. Bomberos voluntarios de Vista Alegre denunciaron agresiones y dificultades para abastecerse de agua. La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios informó que recibió denuncias por una agresión a un bombero de Centenario y daños en un dron. Además, aclaró la situación institucional del cuartel de Vista Alegre.

Un incendio de pastizales registrado este martes en la zona de calle 11 Bis, en el límite entre Vista Alegre y Centenario, derivó en una serie de denuncias entre integrantes de los cuerpos de bomberos voluntarios que participaron del operativo.

Al lugar concurrieron bomberos de Centenario y también integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre. Durante la intervención se produjeron situaciones que ahora deberán ser esclarecidas mediante las actuaciones correspondientes.

Desde Vista Alegre señalaron que sus voluntarios habrían sido agredidos y que tuvieron dificultades para desarrollar las tareas de combate del incendio. También denunciaron que no se les permitía el ingreso de un camión cisterna municipal para abastecer de agua los equipos que habían trasladado hasta el lugar.

Por su parte, la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios informó que recibió denuncias sobre la agresión a un integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Centenario y sobre daños ocasionados a un dron utilizado durante el operativo.

La intervención de los bomberos de Vista Alegre

La jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre, Jessica Seguel, difundió un mensaje en redes sociales durante el operativo y explicó que los voluntarios habían logrado detener la propagación del fuego hacia una vivienda de la familia Mechiles.

Según relató, realizaron las tareas utilizando aproximadamente 2.000 litros de agua, además de herramientas manuales. Seguel manifestó luego que se habían quedado sin agua y que necesitaban abastecerse para continuar protegiendo otras viviendas de la zona.

En particular, expresó preocupación por una chacra donde, según indicó, existen dos depósitos con fueloil. Advirtió que si el fuego alcanzaba ese material, podía generarse una situación de mayor gravedad en el sector.

El cuartel de Vista Alegre no cuenta con autobomba

El episodio también volvió a poner en discusión las condiciones en las que trabaja el cuerpo de voluntarios de Vista Alegre. La asociación es relativamente nueva y se encuentra actualmente en un proceso de conformación y adecuación institucional.

El cuartel cuenta con entre 30 y 35 integrantes, entre bomberos certificados, aspirantes, choferes y auxiliares. Mantiene un servicio activo durante las 24 horas y recibe avisos de vecinos principalmente a través de WhatsApp, debido a los problemas de señal telefónica existentes en algunos sectores de la localidad.

Sin embargo, actualmente no dispone de un camión autobomba. Para trasladar los equipos utilizan un tractor que pertenece a uno de los integrantes del cuartel.

La asociación impulsa una campaña para reunir fondos que le permita adquirir su primer camión autobomba, con el objetivo de mejorar su capacidad operativa y los tiempos de respuesta ante emergencias.

Qué informó la Federación Neuquina

En un comunicado fechado el 1 de septiembre, la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios explicó que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre todavía no está federada ni incorporada operativamente al Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios de Neuquén.

Según informó la entidad, para completar el proceso deben cumplirse los requisitos previstos por la normativa vigente, el estatuto federativo y los procedimientos correspondientes.

También aclaró que la existencia de una asociación civil y la voluntad de prestar servicio no son suficientes por sí mismas para habilitar una intervención operativa en emergencias.

Entre los requisitos mencionados se encuentran la formación y certificación del personal, disponibilidad de móviles y equipamiento, elementos de protección, seguros, infraestructura y organización operativa, entre otros aspectos relacionados con la seguridad de los bomberos y de la comunidad.

Mientras la asociación de Vista Alegre completa el proceso institucional, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, que integra el sistema provincial, continúa atendiendo las emergencias de la localidad conforme al esquema operativo vigente.

Reclamo por acompañamiento institucional

Desde Vista Alegre también cuestionaron la falta de acompañamiento que, según sostienen, reciben de las autoridades de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios.

La entidad provincial, en cambio, aseguró que mantiene instancias de diálogo con los representantes de la asociación y que también tiene comunicación con el intendente de Vista Alegre.

Mientras continúa el proceso de regularización, la asociación local busca avanzar con su incorporación al sistema y, paralelamente, reunir los recursos necesarios para adquirir una autobomba.

El incendio de este martes dejó así dos cuestiones sobre la mesa: por un lado, las denuncias por los episodios ocurridos durante el operativo, que deberán ser investigadas; por otro, la situación institucional y operativa de un cuartel que cuenta con decenas de voluntarios, pero que todavía trabaja sin un camión autobomba propio.

Cómo colaborar

Vista Alegre informó que recibe colaboraciones destinadas a la compra de su primer camión autobomba.

CBU: 09700116-13011281650022

CUIT: 30-71900737-2

Titular: Asociación Bomberos Voluntarios Vista Alegre.

La institución indicó que este es el medio habilitado para realizar colaboraciones.