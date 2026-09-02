La categoría 2018/19 de Fortaleza Juniors se consagró campeona en el torneo de la Peña de Boca

El club Fortaleza Juniors obtuvo el título de campeón con su categoría 2018/19 en el marco del torneo de fútbol infantil organizado por la Peña de Boca.
Durante la entrega de premios, el plantel sumó dos reconocimientos individuales por el desempeño de sus jugadores. Sebastián Marín recibió el trofeo al goleador del certamen, mientras que Julián Rivera fue distinguido con el premio a la valla menos vencida.
La preparación y dirección del equipo en este torneo estuvo a cargo de los profesores Yayo y Luis “Luchi” Yañez.
Desde la comisión directiva de la institución felicitaron a los futbolistas por el logro y expresaron un agradecimiento a las familias de los deportistas por el acompañamiento y el aliento brindado a lo largo de la competencia.