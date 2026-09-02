Independiente de Avellaneda realizará una prueba de jugadores en el Club Estrella del Norte

El Club Atlético Independiente de Avellaneda llevará a cabo una captación de futbolistas juveniles en las instalaciones del Club Social Estrella del Norte. La actividad se desarrollará durante dos jornadas consecutivas programadas para el mes de octubre.
Cronograma de las pruebas La evaluación de los deportistas se dividirá por categorías y horarios de la siguiente manera:
- Lunes 5 de octubre:
- 09:00 AM: Categorías 2011 y 2012.
- 13:00 PM: Categorías 2009 y 2010.
- Martes 6 de octubre:
- 09:00 AM: Categorías 2013 y 2014.
- 13:00 PM: Categorías 2015 y 2016.
La organización del evento deportivo determinó que los jugadores interesados deberán presentarse con los siguientes elementos obligatorios para poder ingresar al campo de juego:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Canilleras de protección.
- Medias largas.
- Pantalón corto.
Los aspirantes deben formalizar su participación completando un formulario de inscripción digital dispuesto por la organización. Las actividades de evaluación se concretarán en el Predio Estrella del Norte.