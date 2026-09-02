Hospital de Cutral Co y Huincul suma dos residentes en nutrición y dos en odontología

Se presentó a Catalina Chesta, Estefanía Cativiela, Fiorela Nair Montañez e Iván Martín Montiel

Comenzó el proceso de formación de médicos recibidos que buscan una especialidad, un estudio de postgrado y en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul se sumaron cuatro profesionales.

Los profesionales que ingresan a cursar la residencia en el Hospital “Dr. Aldo V. Maulú” son: Catalina Chesta, Odontología General y Comunitaria; Estefanía Cativiela, Nutrición en Salud Pública; Fiorela Nair Montañez, Nutrición en Salud Pública e Iván Martín Montiel, Odontología.

Desde Saluds se afirmó “la formación de especialistas dentro del sistema público es una política central para Neuquén, que busca no solo capacitar al talento humano, sino también asegurar el relevo generacional y el fortalecimiento de especialidades críticas en todo el territorio”.

Las residencias están orientadas a profesionales de la salud recientemente egresados que buscan profundizar su formación en alguna de las especialidades disponibles. A través de un régimen de dedicación exclusiva, los residentes acceden a una experiencia formativa integral que combina práctica asistencial intensiva, supervisión permanente, adquisición progresiva de responsabilidades y una remuneración mensual.

A lo largo de este proceso, los residentes tendrán referentes encargados de observar sus tareas y acompañar su evolución. El aprendizaje incluirá tanto el manejo de los procedimientos como el conocimiento de las relaciones institucionales y los procesos de trabajo.

Con esta incorporación, Neuquén reafirma su compromiso con la prevención, protección y recuperación de la salud integral, brindando al mismo tiempo a los nuevos residentes un entorno laboral digno y herramientas para su desarrollo profesional continuo.