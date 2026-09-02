¿Te gustaría ser bombero? En Plaza Huincul tienen abierta las inscripciones

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul se informó que están abiertas las inscripciones para sumarse a la institución como aspirante.
Los requisitos son:
- Fotocopia de DNI.
- EDAD ENTRE 18 y 40 años.
- Certificado de antecedentes policiales o judiciales.
- Certificado de buena salud y grupo sanguíneo.
- Fotocopia de partida de nacimiento.
- Fotocopia de grupo familiar.
- Fotocopia de acta de Matrimonio o concubinato.
- Fotocopia de cursos o seminarios.
- Fotocopia de carnet de conducir.
- Certificado laboral o estudios.
- Residencia en Plaza Huincul.
- Certificado de no violencia de género y libre deuda alimentaria.
- 1 carpeta colgante.
En un posteo en redes sociales aseguraron “tu vocación puede hacer la diferencia, sumate y serví a tu comunidad”. Y recordaron que los valores de un bombero son vocación, compromiso, honor y disciplina.
Para más informacion se pueden acercar personalmente al cuartel, allí les brindarán asesoramiento y podrán consultar por la experiencia que implica ser bombero. El cuartel está en Rivadavia 1035 de Plaza Huincul.
Se reciben inscripciones hasta el 30 de septiembre.