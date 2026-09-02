¿Te gustaría ser bombero? En Plaza Huincul tienen abierta las inscripciones

Están abiertas las incripciones hasta el 30 de septiembre

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul se informó que están abiertas las inscripciones para sumarse a la institución como aspirante.

Los requisitos son:

  • Fotocopia de DNI.
  • EDAD ENTRE 18 y 40 años.
  • Certificado de antecedentes policiales o judiciales.
  • Certificado de buena salud y grupo sanguíneo.
  • Fotocopia de partida de nacimiento.
  • Fotocopia de grupo familiar.
  • Fotocopia de acta de Matrimonio o concubinato.
  • Fotocopia de cursos o seminarios.
  • Fotocopia de carnet de conducir.
  • Certificado laboral o estudios.
  • Residencia en Plaza Huincul.
  • Certificado de no violencia de género y libre deuda alimentaria.
  • 1 carpeta colgante.

En un posteo en redes sociales aseguraron “tu vocación puede hacer la diferencia, sumate y serví a tu comunidad”. Y recordaron que los valores de un bombero son vocación, compromiso, honor y disciplina.

Para más informacion se pueden acercar personalmente al cuartel, allí les brindarán asesoramiento y podrán consultar por la experiencia que implica ser bombero. El cuartel está en Rivadavia 1035 de Plaza Huincul.

Se reciben inscripciones hasta el 30 de septiembre.