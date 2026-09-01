Cutral Co: ofrecen asesoramiento jurídico gratuito en Derecho de Familia

El servicio funcionará los lunes, miércoles y viernes

La sede vecinal del barrio Parque Este habilitará un espacio de asesoramiento jurídico gratuito en Derecho de Familia, destinado a vecinos que necesiten realizar consultas, conocer sus derechos y recibir orientación ante distintas situaciones legales.

La atención estará a cargo de la doctora Camila A. Candia y comenzará el lunes 7 de septiembre. El servicio funcionará los lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a 12:00, en la sede ubicada en Lago Agrio 1400.

La propuesta busca brindar una primera orientación sobre cuestiones vinculadas al Derecho de Familia y facilitar el acceso de los vecinos a información sobre sus derechos y las alternativas disponibles frente a distintas situaciones.

Desde la organización aclararon que la gratuidad corresponde únicamente al asesoramiento y orientación inicial. En caso de que una persona requiera representación legal, inicio de trámites, patrocinio o seguimiento de una causa, deberá abonar el arancel profesional correspondiente.

La atención será únicamente con turno previo. Para solicitarlo, los interesados deberán comunicarse al 299 588 2157.