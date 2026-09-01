Plaza Huincul fue sede de una jornada de trabajo por la reforma del Código Contravencional

El encuentro reunió al intendente Claudio Larraza, concejales, jueces de Paz, representantes de instituciones y autoridades de la Región Comarca.

La Comisión Especial que analiza la actualización del Código Contravencional de Neuquén realizó un encuentro en Plaza Huincul con autoridades municipales, concejales, jueces de Paz e instituciones de la Región Comarca.

La ciudad de Plaza Huincul fue sede de una jornada de trabajo de la Comisión Especial para la Reforma del Código Contravencional de la Provincia del Neuquén, que continúa con su recorrido por distintas localidades para recoger aportes y conocer las particularidades de cada región.

El encuentro reunió al intendente Claudio Larraza, concejales, jueces de Paz, representantes de instituciones y autoridades de la Región Comarca. Durante la jornada se generó un espacio de intercambio destinado a analizar las necesidades y situaciones que atraviesan actualmente las comunidades.

La iniciativa tiene como objetivo avanzar en la actualización de una normativa que lleva más de 60 años de vigencia y que, según se plantea, requiere adecuarse a los cambios producidos en la sociedad durante las últimas décadas.

Entre los aspectos contemplados en el proceso se encuentra la necesidad de contar con un marco normativo más moderno, accesible y acorde a las actuales situaciones de convivencia, teniendo en cuenta las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas.

El recorrido territorial de la Comisión Especial busca incorporar las experiencias de los distintos sectores e instituciones de la provincia, de manera que la futura normativa contemple las realidades particulares de cada comunidad.