Lanzan capacitación de barbería en Plaza Huincul

Se desarrollará los días miércoles, de 14:30 a 17:00 horas.

Plaza Huincul impulsa una nueva capacitación en barbería, destinada a quienes quieran adquirir conocimientos y herramientas para desarrollarse en este oficio.

La propuesta contempla contenidos vinculados con corte, técnicas y estilo, brindando a los participantes conocimientos prácticos que pueden convertirse en una alternativa de inserción laboral y generación de oportunidades de trabajo independiente.

La capacitación se desarrollará los días miércoles, de 14:30 a 17:00 horas.

Las personas interesadas en participar pueden realizar consultas e inscripciones al 299 535 1518 o acercarse a la subsecretaría de Capacitación.