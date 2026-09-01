Septiembre Amarillo: cuando hablar puede ser el primer paso para pedir ayuda

La campaña busca derribar prejuicios alrededor de la salud mental

La prevención del suicidio vuelve a ocupar un lugar central durante septiembre. La campaña busca derribar prejuicios alrededor de la salud mental, advertir sobre señales que no deberían pasar inadvertidas y recordar que existen tratamientos y espacios de atención. En la Comarca Petrolera, el hospital Zonal Cutral Co y Plaza Huincul concentra buena parte de los recursos públicos disponibles.

Hay una escena que suele repetirse y que, precisamente por eso, puede resultar engañosa: una persona que sonríe, trabaja, estudia, comparte una fotografía en las redes sociales, sale con amigos o viaja con su familia.

Desde afuera, todo parece estar bien. Pero la salud mental no siempre se deja ver.

Ese es uno de los mensajes que busca instalar Septiembre Amarillo, la campaña de concientización vinculada con la prevención del suicidio que tiene como fecha central el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La iniciativa pretende poner en discusión un tema que durante años estuvo rodeado de silencios, prejuicios y conceptos equivocados: qué sucede cuando una persona atraviesa una crisis de salud mental y, sobre todo, qué puede hacer su entorno.

La respuesta comienza, muchas veces, por algo tan sencillo como escuchar.

La depresión no es simplemente tristeza

Uno de los ejes de la campaña es la necesidad de reconocer la depresión como una condición de salud y no como una cuestión de carácter.

Una persona deprimida puede experimentar tristeza o irritabilidad durante buena parte del día y de manera persistente, pero también puede atravesar dificultades de concentración y memoria, modificaciones en el sueño y el apetito, pérdida de voluntad, baja autoestima y pensamientos negativos recurrentes.

También pueden aparecer manifestaciones físicas, como dolores de cabeza, tensión muscular o molestias digestivas.

El problema es que, en muchos casos, esas señales no son reconocidas como parte de un cuadro que puede requerir atención profesional. Y allí aparece otro obstáculo: el estigma.

El peso de los prejuicios

“Es débil”. “Tiene que poner voluntad”. “Todos tenemos problemas”. “Tiene que salir adelante solo”.

Son algunas de las ideas que pueden terminar agravando el aislamiento de quien necesita ayuda.

El estigma no proviene únicamente del entorno. También puede instalarse en la propia persona que atraviesa una depresión, que puede sentirse incapaz, avergonzada o temerosa de lo que otros puedan pensar.

El resultado es previsible: pedir ayuda se vuelve más difícil.

Por eso, uno de los objetivos de Septiembre Amarillo es modificar esa mirada. La depresión puede tratarse y existen herramientas terapéuticas eficaces. Reconocer el problema y consultar a tiempo son pasos fundamentales.

Hablar no provoca el suicidio

Existe otro mito que la campaña busca desarmar: que hablar sobre el suicidio puede generar o incentivar ideas suicidas. La recomendación es precisamente la contraria.

Una conversación respetuosa puede permitir que una persona exprese aquello que hasta ese momento no había podido decir. Escuchar no significa tener todas las respuestas ni asumir el papel de un profesional. Significa prestar atención, evitar juzgar y ayudar a acercar a la persona a los recursos adecuados.

Entre las señales que pueden requerir especial atención aparecen el aislamiento social, cambios bruscos de humor, irritabilidad y expresiones relacionadas con la desesperanza.

Ninguna de esas manifestaciones, por sí sola, permite realizar un diagnóstico. Pero pueden constituir una señal para acercarse, preguntar cómo está esa persona y ofrecer acompañamiento.

Qué ocurre en la Comarca Petrolera

En Cutral Co y Plaza Huincul existe una estructura pública para la atención de estas situaciones.

El hospital Zonal Cutral Co y Plaza Huincul “Aldo Maulu” concentra la atención pública de Salud Mental en la región y cuenta con un sector remodelado que dispone de tres consultorios exclusivos.

Para comunicarse con el área de Salud Mental se encuentra disponible el teléfono (0299) 496-2662, internos 3248 y 3251, además del correo electrónico saludmentalcutralco@gmail.com.

El hospital también cuenta con un Grupo Terapéutico para Consumos Problemáticos, un dispositivo de escucha grupal articulado con el servicio de Trabajo Social.

Las personas interesadas en incorporarse o consultar los horarios pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 13.

Para los adolescentes existe además un espacio específico.

El Consultorio Integral para Adolescentes, destinado a jóvenes de entre 13 y 19 años, funciona de manera gratuita y confidencial. La atención es por demanda espontánea, sin turno previo, los miércoles de 13 a 16, en el Hospital Zonal.

El mensaje detrás del amarillo

El amarillo fue elegido como símbolo de vida, esperanza, luz y apoyo. La campaña también utiliza la imagen del girasol: una planta que busca la luz y que se convirtió en una representación de la persistencia frente a los días difíciles.

Pero detrás del símbolo hay una cuestión mucho más concreta.

La prevención requiere información. Requiere que una persona pueda decir que no está bien sin sentir vergüenza. Requiere que familiares, amigos y compañeros puedan reconocer determinadas señales y sepan dónde acudir.

Y requiere, sobre todo, abandonar la idea de que quien atraviesa una depresión simplemente necesita “poner de su parte”.

Durante septiembre, el llamado es a hablar. A escuchar. A preguntar.

Y a recordar que detrás de una sonrisa, una fotografía o una rutina aparentemente normal puede existir alguien que necesita ser escuchado.

Porque pedir ayuda no es una muestra de debilidad. Puede ser, precisamente, el primer paso para comenzar a recuperarse.

Ante una situación de crisis o riesgo inmediato, se recomienda acudir de manera urgente a un servicio de salud o emergencia.