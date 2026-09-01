Grave: empresas de servicios petroleros se asientan ilegalmente en tierras de Añelo, una toma de tierras vip

El intendente pidió celeridad para el desalojo como ocurre con cualquier toma ilegal

Este martes se realizó un operativo conjunto entre la comisaría 10, el municipio de Añelo y el gobierno provincial a través de la Dirección de Tierras para desactivar la instalación ilegal de empresas de servicios petroleros.

Según pudieron constatar, se trata de empresas que se instalaron en cercanías del sector donde el gobierno construye el bypass vial, un punto clave por la conexión directa con la zona petrolera.

La tierra es fiscal y no está dentro del parque industrial de Añelo. Los empresarios y sus representantes aducen que pagar a privados por la tierra, obviamente a precios mucho más bajos para este tipo de transacciones. Se le pidió que radiquen una denuncia por posible estafa, porque las tierras son del gobierno provincial.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, reclamó celeridad a la fiscalía de la Región Vaca Muerta porque se han solicitado desalojos que no prosperan. “Necesitamos que ahora Fiscalía actúe. Hay cuatro procedimientos de desalojo que todavía no han salido, que están dando vuelta, y con todas estas notificaciones parece que, en vez de generar desalojo, se siguen generando más asentamientos. Necesitamos un mensaje fuerte donde pedimos que la Fiscalía de Estado accione rápidamente”, enfatizó Banderet.

El jefe comunal cuestionó además la disparidad de criterios al momento de actuar frente a las tomas de terrenos en la provincia: “Si en Neuquén Capital desalojaron una toma ilegal de vecinos neuquinos porque no estaban ordenados o no habían complementado el proceso, acá le estamos permitiendo a empresas que vienen de afuera que ocupen ilegalmente la tierra y no estamos haciendo lo necesario para evitarlo”, dijo.

Las autoridades provinciales y municipales buscan la inmediata restitución de los predios, mientras se termina de elaborar el listado definitivo de las firmas infractoras y se preparan las presentaciones judiciales correspondientes contra los responsables del loteo ilegal.

Otra situación gravísima es que encontraron a obreros viviendo en condiciones de precariedad. En el informe oficial se detalla que “durante la inspección se notificó el cese inmediato de los trabajos y se labraron actas por las precarias condiciones de hacinamiento en las que pernoctaban los obreros”.

En el predio se constataron edificaciones industriales, estructuras menores, movimientos de suelo, alambrados y un loteo clandestino con parcelas de 20×40 metros que ya habían sido vendidas sin autorización.

Frente a la gravedad del hecho, que pone en riesgo el plan maestro de desarrollo urbano de la localidad, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, apuntó de manera crítica contra la lentitud judicial y exigió un accionar contundente de las autoridades provinciales.