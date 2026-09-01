La Unión obtuvo el campeonato en el torneo de la Peña Boquense

Fue en la categoría 2016

La categoría de fútbol infantil 2016 del club La Unión se consagró campeona tras finalizar su participación en el torneo de la Peña Boquense.

Desde la institución señalaron que el logro se obtuvo a partir del esfuerzo, el compañerismo y el compromiso del plantel durante el desarrollo de la competencia. La obtención de este título involucró el trabajo de los deportistas, el cuerpo técnico, las familias de los jugadores y las personas que colaboran en las actividades diarias de la entidad.

Asimismo, los representantes de la organización enfatizaron que la prioridad de la institución excede lo estrictamente competitivo, centrándose en la formación integral de los niños para promover el compañerismo y la amistad dentro del ámbito deportivo.

Al concluir la premiación, el club difundió un mensaje de felicitación para el plantel y agradeció el apoyo de la comunidad que acompaña el crecimiento de la organización.