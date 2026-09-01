Picún Leufú: extendieron la prisión preventiva para el hombre acusado de matar a otro

Seguirá alojado en la comisaría 8° de Piedra del Águila.

En una audiencia que se realizó en la Oficina Judicial de Cutral Co, la jueza de Garantías, Vanessa Macedo Font prorrogó la prisión preventiva para Eliseo Uircán a solicitud de las partes acusadoras. La extensión es hasta el 15 de octubre.

La víctima de este hecho violento fue Gustavo Santos Villar.

En la audiencia, la fiscalía y la querella, representada por el abogado César Pérez, describieron la situación y pidieron que se extienda la prisión preventiva, teniendo en cuenta que sigue el “peligro de fuga”, uno de los puntos por los que se debe solicitar la medida.

“Entiendo que tenemos probado y acreditado que incumplió la prisión domiciliaria y fue aprehendido a 9 kilómetros del lugar (de su detención que era una vivienda familiar en el paraje Santo Tomás). Entendemos que se le había dado las garantías porque se acordó que en ese paraje no tienen control de internet, conectividad, datos móviles, soporte informático y estabacon la custodia de tres personas”, explicó el fiscal.

Explicó que ya no goza de la confianza de la fiscalía. “Lo digo porque hicimos un acuerdo con la defensa, a los dos días posteriores se presenta con un nuevo defensor y a la semana está planteando la nulidad del acuerdo al que habíamos arribado y al que él había prestado la conformidad”.

Uircán fue condenado a una pena de 10 años y ocho meses de prisión efectiva. Sin embargo, hay qu esperar que se resuelva el planteo de nulidad que hizo el abogado de la defensa particular. Y que solicitó la autorización para que pueda incoporar prueba.

Uircán había aceptado la autoría del hecho por el que se llegó hasta la condena. Pero como su caso fue tomado por un abogado particular, se comenzó todo el proceso de impugnación de ese acuerdo.

Hasta que esta situación sea definida, se pidió que Uircán siga con prisión preventiva en la comisaría 8° de Piedra del Águila.

Qué ocurrió el 8 de noviembre de 2025

Cuando se hizo la acusación por parte de la fiscalía, se detalló que la víctima fatal, Gustavo Santos Villar y Uircán coincidieron durante la madrugada del 8 de noviembre de 2025 en un local bailable de Picún Leufú.

Luego de una serie de discusiones entre los dos, Uircán se retiró del lugar, se dirigió hasta el tráiler de la empresa en la que trabajaba donde tomó un arma de fuego. Se presentó a las 8 en el domicilio de Villar, con la carabina y un cuchillo. Mientras que Santos Villar salió con un machete. “Comenzó una discusión que se traslada a unos metros del domicilio donde Uircán había efectuado un disparo que no impacta a Villar, siguen discutiendo y el segundo disparo si lo alcanza”, dijo la fiscalía.

Villar fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Cutral Co, sin embargo, no alcanzó a llegar con vida.