Condenaron a un abusador: le impusieron ocho años de prisión efectiva

Fue por un hecho que tuvo como víctima a una adolescente de su entorno.

Un tribunal colegiado condenó a un hombre a ocho años de prisión por abusar de una adolescente de su entorno. La condena se dispuso ante el pedido de la fiscalía local.

Los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo y la jueza Carolina González condenaron a un hombre, identificado como M.A.M a la pena de ocho años de prisión. La fiscalía hizo la petición.

Se informó que el pasado 7 de agosto el hombre fue declarado responsable de un abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una persona menor de 18 años, aprovechando la convivencia. El nombre del condenado se preserva para respetar la intimidad de la víctima y evitar su identificación.

Tal como probó el fiscal jefe Gastón Liotard en el juicio, el hecho ocurrió durante el verano de 2023, en una vivienda de un barrio de Cutral Co. La víctima, que era menor de 18 años, se encontraba sola en su habitación cuando M.A.M., quien convivía con el grupo familiar, ingresó al lugar y cometió el abuso.

La revelación del hecho se produjo en 2025, cuando la joven relató lo sucedido a otro familiar.

La pena fue impuesta por unanimidad por el tribunal que intervino en el juicio. El pedido de ocho años de prisión también había sido coincidente entre la fiscalía, la querella institucional en representación de la víctima y la defensa del condenado.

El fiscal jefe planteó que las agravantes vinculadas con la convivencia y la edad de la víctima ya estaban contempladas en la calificación legal por la que M.A.M. fue declarado responsable, por lo que no correspondía valorarlas nuevamente para incrementar la pena.

Registro de condenados

Además de los 8 años de prisión efectiva, el tribunal impuso las accesorias legales y las costas del proceso. También ordenó que, cuando la sentencia quede firme, será inscripta en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS) y en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, creado por la Ley 3233.